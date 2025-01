Geblesseerde Djokovic slaat duel van Servië in Davis Cup over

BELGRADO (ANP) - Tennisser Novak Djokovic komt eind deze maand niet in actie voor Servië tegen Denemarken in de Davis Cup. De kopman van zijn landenploeg heeft zich geblesseerd afgemeld voor de wedstrijd in de eerste ronde.

De 37-jarige Djokovic kon vrijdag zijn wedstrijd in de halve finale van de Australian Open niet afmaken. Hij verloor de eerste set tegen de Duitser Alexander Zverev (7-6) en gaf op.

"Ik wist dat zelfs als ik de eerste set zou winnen, het een enorme opgave zou worden om fysiek fit genoeg te blijven om hem in de rally's bij te houden, voor wie weet nog wel twee, drie of vier uur", zei hij. "Ik had vandaag helaas niet voldoende in de tank."

Djokovic verliet onder luid boegeroep de tennisbaan in Melbourne. De tienvoudig winnaar van de Australian Open liet zaterdag op X de uitslag van een mri-scan zien. Hij bleek een spiertje in een bovenbeen te hebben gescheurd.