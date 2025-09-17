ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

OM mag door met vervolging XR-aanhanger om A12-blokkade

Samenleving
door anp
woensdag, 17 september 2025 om 11:04
anp170925093 1
DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie (OM) mag van de rechter doorgaan met de strafrechtelijke vervolging van een klimaatactivist voor het blokkeren van de A12 in Den Haag met een auto. Volgens de officier van justitie heeft de aanhanger van Extinction Rebellion (XR) daarmee andere verkeersdeelnemers in gevaar gebracht en ambulances gehinderd. De verdediging is het daar niet alleen mee oneens, maar vindt dat de zaak direct moet worden gestaakt.
Advocaat Ineke van den Brûle noemt de vervolging willekeurig en verzocht de rechtbank het OM niet-ontvankelijk te verklaren. Ze vindt het ook problematisch dat de man werd opgepakt voor het overtreden van de Wegenverkeerswet, maar nu wordt vervolgd op basis van een artikel uit het Wetboek van Strafrecht. Dat maakt in theorie een veel hogere straf mogelijk: maximaal negen jaar cel.
De rechtbank gaat er niet in mee. "Het is aan de officier van justitie om te beslissen over wie wordt vervolgd en waarvoor", zei de voorzitter.
loading

POPULAIR NIEUWS

192510433_m

Dit dieet lijkt bij jongeren te werken tegen depressie: symptomen kelderen met 70 procent

gandr-collage (10)

Wat Alexia, Ariane en Amalia kunnen, kan jij ook: Hoe je je hoofd moet houden om perfect op de foto te komen

ANP-520486798

Nieuw eiland ontdekt nadat ijs op Alaska is gesmolten

anp160925237 1

Zangeres en actrice Joke Bruijs (73) overleden

181290627_m

Deze natuurlijke crème laat rimpels verdwijnen: tot 15 procent minder in vier weken

anp160925191 1

Dit betekent de Miljoenennota voor jouw portemonnee

Loading