OM mag door met vervolging XR-aanhanger om A12-blokkade

DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie (OM) mag van de rechter doorgaan met de strafrechtelijke vervolging van een klimaatactivist voor het blokkeren van de A12 in Den Haag met een auto. Volgens de officier van justitie heeft de aanhanger van Extinction Rebellion (XR) daarmee andere verkeersdeelnemers in gevaar gebracht en ambulances gehinderd. De verdediging is het daar niet alleen mee oneens, maar vindt dat de zaak direct moet worden gestaakt.

Advocaat Ineke van den Brûle noemt de vervolging willekeurig en verzocht de rechtbank het OM niet-ontvankelijk te verklaren. Ze vindt het ook problematisch dat de man werd opgepakt voor het overtreden van de Wegenverkeerswet, maar nu wordt vervolgd op basis van een artikel uit het Wetboek van Strafrecht. Dat maakt in theorie een veel hogere straf mogelijk: maximaal negen jaar cel.

De rechtbank gaat er niet in mee. "Het is aan de officier van justitie om te beslissen over wie wordt vervolgd en waarvoor", zei de voorzitter.