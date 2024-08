Utrecht geeft vergunning af voor zenderen en verdoven wolf

UTRECHT (ANP) - De provincie Utrecht heeft vrijdag een vergunning afgegeven voor het vangen, verdoven en zenderen van een wolf die op 31 juli contact zocht met honden en daarbij een jong kind omverliep. Dit gebeurde in het bos van Austerlitz. DNA-onderzoek heeft uitgewezen dat het gaat om een alleenstaande wolf die sinds een paar maanden regelmatig contact zoekt met honden.

Deskundigen beschouwen dit gedrag als onnatuurlijk en ongewenst.

Bij het Wolvenmeldpunt zijn het afgelopen jaar meerdere meldingen binnengekomen van een wolf die dicht bij mensen en honden kwam. In twee gevallen was daarbij een kind betrokken. Van het incident bij Austerlitz is door DNA-onderzoek vast komen te staan dat het gaat om de alleenstaande wolf, bekend onder nummer GW3237m.

De wolvenexperts verwachten dat de wolf door het vangen en zenderen schrikt en angstig wordt en vervolgens zal wegblijven bij mensen. Als de wolf daarna nog steeds contact zoekt met honden en mensen, dan kan het dier met paintballs beschoten worden. "Die negatieve ervaring zou ervoor moeten zorgen dat de wolf mensen en honden daarmee associeert en vervolgens uit hun buurt blijft", stelt de provincie.