FNV-voorzitter: politiek zet samenleving bij voorbaat in de kou

Samenleving
door anp
vrijdag, 20 februari 2026 om 13:30
anp200226123 1
DEN HAAG (ANP) - FNV vindt de uitkomsten van de doorrekeningen van de coalitieplannen door planbureaus "onbestaanbaar". "Een politiek die mensen zekerheid moet bieden, zet de samenleving bij voorbaat in de kou", stelt Dick Koerselman, de interim-voorzitter van de grootste vakbond van Nederland.
Het Centraal Planbureau (CPB) en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) becijferden vrijdag dat de laagste inkomens de meeste koopkracht verliezen door de plannen van het kabinet-Jetten. Ook alle andere inkomensgroepen gaan erop achteruit ten opzichte van nu.
De 20 procent die het meeste verdient, krijgt er het meeste bij. Die groep gaat er jaarlijks 0,3 procent op vooruit. Voor een doorsnee huishouden is dat 0,2 procent.
Volgens de vakbond betalen werkenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden "met zijn allen de rekening voor de plannen van de nieuwe coalitie in deze onzekere tijden". Bedrijven en vermogenden worden ontzien, stelt FNV.
