Nieuwe aanhoudingen in zaak doodsteken 16-jarige in Den Hoorn

Samenleving
door anp
vrijdag, 20 februari 2026 om 13:39
anp200226125 1
DEN HAAG (ANP) - Een 17-jarige jongen uit Delft en een 18-jarige Rijswijker zijn aangehouden in verband met de dood van een 16-jarige jongen in Den Hoorn vorige maand. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie naar aanleiding van berichtgeving op Omroep West.
Dit nu aangehouden duo is volgens het OM niet verdacht van het doodsteken van het slachtoffer. Wat hun precieze rol is bij de steekpartij wordt nog onderzocht. Voor hun betrokkenheid bij de steekpartij zijn beide verdachten inmiddels weer vrijgelaten.
De 17-jarige Delftenaar zat al vast voor andere misdrijven en is tijdens zijn bewaring aangehouden. De 18-jarige werd na het heenzenden voor de steekpartij meteen weer aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij drie straatroven in januari.
Voor de steekpartij in Den Hoorn zit al een 18-jarige man uit Rijswijk vast. Van hem wordt vermoed dat hij de messteker is. Begin deze maand is zijn voorarrest met 30 dagen verlengd.
