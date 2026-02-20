Spanje wil dat EU sancties stopt tegen leider Venezuela Rodríguez

MADRID (ANP/AFP) - De Spaanse regering gaat de EU vragen de sancties tegen de Venezolaanse politica Delcy Rodríguez in te trekken. Aanleiding is de nieuwe Venezolaanse amnestiewet, waarmee honderden politieke gevangenen vrij kunnen komen. Toen president Nicolás Maduro begin januari door Amerikaanse eenheden gevangen was genomen, werd vicepresident Rodríguez de leider van het land.

De Spaanse buitenlandminister José Manuel Albares meent dat ze in haar nieuwe rol waardevol kan zijn "voor een vreedzame en democratische dialoog".

Rodríguez is net als Maduro een veteraan van de sinds 1999 autoritair regerende Verenigde Socialistische Partij van Venezuela. Maduro werd in 2013 president en is meerdere malen herkozen, maar tal van westerse en Latijns-Amerikaanse landen erkennen de verkiezingen niet en hebben sancties tegen Venezolaanse topfiguren afgekondigd. De Europese Unie deed dat in 2018. Rodríguez werd toen onder meer verweten "betrokken te zijn bij schendingen van mensenrechten".