ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

FNV ziet kritiek op kabinet bevestigd in nieuwe CPB-raming

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 augustus 2026 om 16:08
anp140826181 1
UTRECHT (ANP) - Vakbond FNV ziet in de nieuwe voorspellingen van het Centraal Planbureau (CPB) reden om de al aangekondigde acties tegen het kabinetsbeleid in september door te zetten. "Hogere inflatie, dalende koopkracht en stijgende scheefgroei. Met name huishoudens en werkenden betalen de rekening voor de onzekere wereld waarin we leven", reageert FNV-vicevoorzitter Nine Kooiman.
Voor het eerst in jaren verwacht het CPB dat mensen iets minder te besteden krijgen. Voor alle huishoudens komt het neer op gemiddeld 0,3 procent koopkrachtdaling in 2027. Bijna iedereen gaat er iets op achteruit.
"De overheid wentelt de rekening af door hogere belastingen op arbeid en door te bezuinigen op sociale zekerheid", concludeert Kooiman. "En je ziet dat bedrijven de hogere energieprijzen doorberekenen aan consumenten. Daarom gaan we in september door met onze acties."
FNV kondigde eerder onder meer een landelijke staking in het openbaar vervoer aan op 9 september. Die is gericht tegen de bezuinigingen van het kabinet op sociale zekerheid.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2720267685

Na dagen van hitte gaat het regenen: dit is wanneer je dat kunt verwachten

96031428_m

Code geel, code smog: hoe Nederland vrijdag stikt in zijn eigen zomer

strand populair op warme en zonnige tweede paasdag1650288524

Het warmste moment van de dag is veel later dan je denkt

shutterstock_2754982291

Bolletje ijs is luxe geworden: dit Europese land is het duurst

Avocado-fruits

Je moet stoppen met het eten van avocado's. Nu

168616165_m

Hij kraakte 50 jaar lang zijn knokkels om zijn moeder ongelijk te geven: dit is de uitslag

Loading