FNV ziet kritiek op kabinet bevestigd in nieuwe CPB-raming

UTRECHT (ANP) - Vakbond FNV ziet in de nieuwe voorspellingen van het Centraal Planbureau (CPB) reden om de al aangekondigde acties tegen het kabinetsbeleid in september door te zetten. "Hogere inflatie, dalende koopkracht en stijgende scheefgroei. Met name huishoudens en werkenden betalen de rekening voor de onzekere wereld waarin we leven", reageert FNV-vicevoorzitter Nine Kooiman.

Voor het eerst in jaren verwacht het CPB dat mensen iets minder te besteden krijgen. Voor alle huishoudens komt het neer op gemiddeld 0,3 procent koopkrachtdaling in 2027. Bijna iedereen gaat er iets op achteruit.

"De overheid wentelt de rekening af door hogere belastingen op arbeid en door te bezuinigen op sociale zekerheid", concludeert Kooiman. "En je ziet dat bedrijven de hogere energieprijzen doorberekenen aan consumenten. Daarom gaan we in september door met onze acties."

FNV kondigde eerder onder meer een landelijke staking in het openbaar vervoer aan op 9 september. Die is gericht tegen de bezuinigingen van het kabinet op sociale zekerheid.