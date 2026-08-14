Aantal lokale Indiëherdenkingen blijft stijgen

DEN HAAG (ANP) - Op steeds meer plekken in het land herdenken mensen op of rond 15 augustus de slachtoffers van de Japanse bezetting in voormalig Nederlands-Indië. Zaterdagavond is de nationale herdenking bij het Indiëmonument in Den Haag, maar in totaal staan er vanaf vrijdag verspreid over het land zeker 83 lokale plechtigheden gepland.

Dat aantal is dit jaar opnieuw toegenomen, aldus vrijwilliger Arnold van der Capellen, die namens de Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945 betrokken is bij de herdenkingen. Op die datum, 81 jaar geleden, werd bekend dat Japan zich overgaf. Daarmee kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden.

Volgens Van der Capellen komt de toename enerzijds doordat organisatoren van lokale herdenkingen die tegenwoordig eerder doorgeven aan de stichting. Maar tegelijkertijd ziet hij ook een toename in bewustwording, waarbij steeds meer mensen het belangrijk vinden om behalve op 4 en 5 mei ook op 15 augustus te herdenken.

Jongeren

Vooral onder jongeren is er volgens hem animo. "De derde en vierde generatie komen bij al die herdenkingen steeds meer in beeld", zegt hij, verwijzend naar de kleinkinderen en achterkleinkinderen van mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt.

In meerdere plaatsen klinken rond 15 augustus zogeheten krontjong-liederen vanaf kerkklokken, een traditionele Indische muzieksoort. Dat gebeurt bijvoorbeeld vanaf de Sint-Janskathedraal in Den Bosch dit jaar voor het eerst. Ook in Ede, Hoorn, Gemert, Grave, Utrecht en Amsterdam-Osdorp wordt krontjong gespeeld. In Den Haag gebeurt dat al langer op 15 augustus.