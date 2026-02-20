ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Fopspeen: coalitie investeert toch niet in ontwikkelingssamenwerking

Samenleving
door Redactie
vrijdag, 20 februari 2026 om 15:56
bijgewerkt om vrijdag, 20 februari 2026 om 16:08
anp200226156 1
De coalitie van D66, VVD en CDA investeert onderaan de streep toch niet in ontwikkelingssamenwerking. Hoewel er jaarlijks 257 miljoen euro voor wordt uitgetrokken, gaat ongeveer hetzelfde bedrag de komende jaren vanuit dat potje naar asielopvang. Het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving noemen het een "ombuiging" in de doorrekening.
In het coalitieakkoord schrijven de drie partijen dat juist wordt geïnvesteerd in ontwikkelingssamenwerking. Volgens de planbureaus is dat dus niet zo. Of het aanstaande kabinet daarmee alsnog tegemoetkomt aan internationale doelen voor ontwikkelingssamenwerking, is niet bekend.
Hulporganisatie CARE roept het nieuwe kabinet op "de toegezegde middelen daadwerkelijk te investeren in duurzame oplossingen voor mensen op de meest kwetsbare plekken". Als het geld naar asielopvang gaat, is er volgens CARE vrijwel geen budget over voor investeringen in de versterking van vrouwenrechten, onderwijs, gezondheid en voedselzekerheid wereldwijd.
loading

POPULAIR NIEUWS

106507871-15573629-image-a-1_1771499624526

Taliban: Mannen mogen slaan, zolang er niets breekt

ANP-549708371

Heeft Dilan Yesilgöz haar studie ook niet afgemaakt?

justitieminister yesilgoz wil rutte opvolgen1689127722

Groot deel van VVD-kiezers nu al negatief over nieuw kabinet

anp200226031 1

Russische gevechtsvliegtuigen gespot bij Alaska

ANP-540147315 (1)

Vrouwen zijn helemaal niet empathischer dan mannen, blijkt uit vele studies

ANP-502595805

Nu al miljoen aan wachtgeld na val Schoof

Loading