Fopspeen: coalitie investeert toch niet in ontwikkelingssamenwerking

De coalitie van D66, VVD en CDA investeert onderaan de streep toch niet in ontwikkelingssamenwerking. Hoewel er jaarlijks 257 miljoen euro voor wordt uitgetrokken, gaat ongeveer hetzelfde bedrag de komende jaren vanuit dat potje naar asielopvang. Het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving noemen het een "ombuiging" in de doorrekening.

In het coalitieakkoord schrijven de drie partijen dat juist wordt geïnvesteerd in ontwikkelingssamenwerking. Volgens de planbureaus is dat dus niet zo. Of het aanstaande kabinet daarmee alsnog tegemoetkomt aan internationale doelen voor ontwikkelingssamenwerking, is niet bekend.

Hulporganisatie CARE roept het nieuwe kabinet op "de toegezegde middelen daadwerkelijk te investeren in duurzame oplossingen voor mensen op de meest kwetsbare plekken". Als het geld naar asielopvang gaat, is er volgens CARE vrijwel geen budget over voor investeringen in de versterking van vrouwenrechten, onderwijs, gezondheid en voedselzekerheid wereldwijd.