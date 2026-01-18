ECONOMIE
Formerende partijen praten met experts over minderheidskabinet

Samenleving
door anp
zondag, 18 januari 2026 om 18:16
anp180126131 1
DEN HAAG (ANP) - Politieke wetenschappers met kennis over minderheidskabinetten komen maandag langs bij informateur Rianne Letschert en de leiders van de formerende partijen D66, VVD en CDA. Het gaat om Claes de Vreese, Tom van der Meer en Corné Smit.
De drie partijen willen een minderheidskabinet vormen. Dat is maar een paar keer gebeurd in de moderne parlementaire geschiedenis. De beoogde coalitie heeft zowel in de Tweede als de Eerste Kamer een minderheid en is dus aangewezen op samenwerking met de oppositie.
De in Denemarken geboren De Vreese is universiteitshoogleraar aan de UvA. Hij werd ook al bij de vorige formatie betrokken. Van der Meer is hoogleraar politicologie aan dezelfde universiteit. Hij houdt zich onder meer bezig met politiek vertrouwen. Smit van de Universiteit Leiden deed onderzoek naar minderheidskabinetten. Hij vergeleek minderheidskabinetten in Nederland en Denemarken.
