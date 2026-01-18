ECONOMIE
NAVO-baas Rutte spreekt met Trump over Groenland

Samenleving
door anp
zondag, 18 januari 2026 om 18:13
BRUSSEL (ANP) - NAVO-baas Rutte meldt dat hij heeft gesproken met de Amerikaanse president Donald Trump over de veiligheidssituatie in Groenland en het Noordpoolgebied. "We blijven hieraan werken en ik kijk ernaar uit hem later deze week in Davos te ontmoeten", aldus Rutte op X, zonder details te geven.
Trump aast op Groenland, dat deel uitmaakt van het Deense koninkrijk. Hij zegt dat NAVO-lid Denemarken het enorme eiland niet goed zou kunnen verdedigen tegen Rusland en China. Trump sluit eventueel geweld niet uit, wat kan betekenen dat de belangrijkste NAVO-macht een NAVO-bondgenoot aanvalt.
In het Zwitserse Davos begint maandag het World Economic Forum met veel leiders uit de politiek, maar ook uit de zakenwereld en daarnaast onder anderen wetenschappers.
