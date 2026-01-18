ECONOMIE
KNMI waarschuwt voor dichte mist in Friesland en Noord-Holland

Samenleving
door anp
zondag, 18 januari 2026 om 18:56
anp180126134 1
DE BILT (ANP) - In het noordwesten van het land kan van zondagavond tot de vroege maandagochtend dichte mist ontstaan. Het KNMI waarschuwt daarvoor met code geel. Het laagste waarschuwingsniveau geldt tot maandag 06.00 uur voor Noord-Holland, Friesland en het IJsselmeergebied.
"Mogelijk breidt de (dichte) mist zich vanavond nog zuidwestwaarts uit. Uiterlijk morgenochtend vroeg lost de mist geleidelijk op", laat het instituut weten. Het verkeer kan hinder ondervinden, doordat het zicht plaatselijk minder dan 200 meter kan zijn.
