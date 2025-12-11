ECONOMIE
Formerende partijen praten zondag en maandag op De Zwaluwenberg

Samenleving
door anp
donderdag, 11 december 2025 om 16:43
anp111225154 1
DEN HAAG (ANP) - De kabinetsformatie wordt zondag en maandag voortgezet op het landgoed De Zwaluwenberg bij Hilversum. Het is de bedoeling om daar "meters te maken", laat een ingewijde weten na berichtgeving in De Telegraaf. De Zwaluwenberg is in het verleden al vaker gebruikt voor kabinetsformaties.
De leiders van D66, CDA en VVD zijn door de nieuwe informateur Rianne Letschert gevraagd om zondagavond naar de nieuwe locatie te komen. Ze blijven overnachten en praten maandag dan de hele dag verder. Dinsdag moeten de partijleiders weer in Den Haag zijn voor Kamerwerk. Het is de eerste keer in deze formatie dat de formerende partijen buiten de hofstad bijeenkomen.
De politiek onervaren Letschert is woensdag aangewezen als opvolger van Sybrand Buma. In deze derde fase van de formatie sluit de VVD aan bij de gesprekken. Letschert heeft van de Kamer tot eind januari gekregen voor haar opdracht. Haar inzet is om dan een akkoord te hebben. Of dat een minderheids- of meerderheidskabinet wordt, is nog onduidelijk.
