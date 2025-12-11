Zorgen in Brabant, Zeeland en Zuid-Holland om Haringvlietbrug

DEN HAAG/DEN BOSCH (ANP) - In de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland is bezorgd gereageerd op het nieuws dat de problemen aan de Haringvlietbrug erger zijn dan verwacht. De in 1964 geopende brug, onderdeel van de A29, is voor het verkeer een belangrijke schakel tussen deze drie provincies. Demissionair minister Robert Tieman (Infrastructuur en Waterstaat) meldde donderdag dat lasverbindingen op korte termijn versterkt moeten worden om te voorkomen dat flinke scheuren ontstaan.

Noord-Brabant spreekt van "een zorgwekkende ontwikkeling", voor Zuid-Holland is dit "het zoveelste teken aan de wand dat de infrastructuur in Nederland meer aandacht nodig heeft". De Zeeuwse tak van werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft "grote zorgen". De afgelopen jaren zijn al versterkingsmaatregelen uitgevoerd, zodat verkeer veilig over de brug kan blijven rijden. Zo werd in de zomer van 2023 de klep van de Haringvlietbrug vervangen. Dat leidde geregeld tot lange files en vertragingen op de omleidingsroutes.