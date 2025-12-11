Rutte ontkent dat VS al in 2027 verdediging willen overdragen

BERLIJN (ANP) - De VS hebben Europa niet te verstaan gegeven dat het al in 2027 grotendeels zichzelf moet verdedigen, zegt NAVO-topman Mark Rutte. Meerdere media berichtten vorige week dat Amerikaanse functionarissen die deadline hadden genoemd, maar Rutte ontkent dat. "Dit hele gerucht over 2027 klopt niet."

Medewerkers van het Amerikaanse ministerie van Defensie noemden de termijn in overleg met Europese diplomaten, meldden bronnen aan persbureau Reuters en de Oekraïense krant Kyiv Post. Die is veel krapper dan waarop Europa zelf mikt. Als Europese bondgenoten het leeuwendeel van de verdediging niet binnen twee jaar overnemen, zouden de VS niet langer willen meedoen aan cruciale afstemmingsstructuren, dreigden de Pentagon-medewerkers: de toewijzing van troepen aan de NAVO bijvoorbeeld, en de verdeling over de lidstaten van de 'verlanglijst' aan materieel van de hoogste NAVO-commandant.

De VS hebben ongeveer 85.000 militairen in Europa en zijn nu nog onmisbaar voor bijvoorbeeld logistiek, inlichtingen en commandovoering.