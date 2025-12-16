Trump bestempelt fentanyl tot massavernietigingswapen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de zware pijnstiller fentanyl, die verslavend is en ook als drug wordt gebruikt, bestempeld als massavernietigingswapen. "Want dat is het ook", zei Trump tijdens een evenement in het Witte Huis.

Washington ziet zichzelf in oorlog tegen het massale gebruik van fentanyl en tegen de illegale invoer vanuit onder meer Mexico en Venezuela. Met zijn besluit voert Trump de campagne tegen Latijns-Amerikaanse drugskartels op.

De Amerikaanse strijdkrachten voerden al dodelijke aanvallen uit op boten op de Caribische Zee, waarmee volgens de Amerikaanse regering drugs zoals fentanyl of cocaïne naar de Verenigde Staten werden gesmokkeld. Trump noemde deze smokkelboten "een directe militaire bedreiging" voor zijn land. "Ze proberen ons land te drogeren." Hij kondigde aan de smokkel ook op land te gaan bestrijden.

"Geen enkele bom doet wat dit doet. Er sterven jaarlijks 200.000 tot 300.000 mensen aan, voor zover we weten", aldus Trump.