Forse groei bij universitaire lerarenopleidingen

DEN HAAG (ANP) - De universitaire lerarenopleidingen zitten weer in de lift. Dit collegejaar meldden zich bijna 11 procent meer nieuwe studenten aan dan vorig jaar, meldt Universiteiten van Nederland (UNL). Na jaren van teruglopende instroom is dat goed nieuws in een tijd van hardnekkige lerarentekorten, zegt de koepelorganisatie.

Voor het voortgezet onderwijs schreven zich 1784 studenten in. De groei is vooral zichtbaar bij de eenjarige educatieve masters (+16 procent), zij-instroomtrajecten (+18 procent) en educatieve modules (+63 procent). Ook de opleidingen voor het basisonderwijs zijn populairder: daar steeg het aantal nieuwe inschrijvingen met 12 procent naar 500.

Volgens UNL-voorzitter Caspar van den Berg begint het beleid van de afgelopen jaren vruchten af te werpen. "Universiteiten hebben flink ingezet op extra en flexibele routes naar het leraarschap. Maar we zijn er nog niet, de tekorten zijn nog steeds groot."