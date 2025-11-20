ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Keijzer wil huurregels nog steeds versoepelen, ondanks motie

Samenleving
door anp
donderdag, 20 november 2025 om 14:21
anp201125164 1
DEN HAAG (ANP) - Woonminister Mona Keijzer wil nog steeds versoepelingen doorvoeren in regels over verhuur, ondanks een aangenomen Kamermotie die haar vroeg zulke versoepelingen per direct in te trekken. De demissionaire BBB-minister vraagt de Tweede Kamer in een brief om met haar in gesprek te gaan.
Volgens Keijzer leiden te strenge huurregels ertoe dat veel huurwoningen worden verkocht. Ze wijst onder meer op berichten dat het aanbod van studentenkamers daalt. Een van de versoepelingen die ze voorstelde, was voor meer studenten tijdelijke huurcontracten mogelijk te maken. Daarnaast wilde ze bij sommige woningen hogere huurprijzen toestaan, met name in de steden.
GroenLinks-PvdA en NSC waren tegen Keijzers huurplannen. "Dit voorstel leidt tot hogere huren in steden als Den Haag, Amsterdam en Rotterdam, waardoor politiemensen en onderwijzers uit deze steden worden weggejaagd", schreven de twee partijen afgelopen oktober in een motie.
loading

POPULAIR NIEUWS

154179170 l normal none

Waarom je bluetooth op je telefoon moet uitzetten

ANP-536204788

Niemand vindt de muziek van Maan nog leuk, dus hoeveel verdient ze er eigenlijk nog mee?

shutterstock_2290072083

Psychologie achter zwarte kleding: dit zeggen 3 persoonlijkheidskenmerken

gandr-collage (30)

Trump dreigt openlijk met doodstraf voor Democraten

anp211125084 1

Bitcoin in rechte lijn omlaag; 24% crash in tien dagen

shutterstock_2704720677

Dividend dat elk jaar groeit: ontdek de 10 wereldspelers die zekerheid en solide koerswinst combineren

Loading