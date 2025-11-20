Keijzer wil huurregels nog steeds versoepelen, ondanks motie

DEN HAAG (ANP) - Woonminister Mona Keijzer wil nog steeds versoepelingen doorvoeren in regels over verhuur, ondanks een aangenomen Kamermotie die haar vroeg zulke versoepelingen per direct in te trekken. De demissionaire BBB-minister vraagt de Tweede Kamer in een brief om met haar in gesprek te gaan.

Volgens Keijzer leiden te strenge huurregels ertoe dat veel huurwoningen worden verkocht. Ze wijst onder meer op berichten dat het aanbod van studentenkamers daalt. Een van de versoepelingen die ze voorstelde, was voor meer studenten tijdelijke huurcontracten mogelijk te maken. Daarnaast wilde ze bij sommige woningen hogere huurprijzen toestaan, met name in de steden.

GroenLinks-PvdA en NSC waren tegen Keijzers huurplannen. "Dit voorstel leidt tot hogere huren in steden als Den Haag, Amsterdam en Rotterdam, waardoor politiemensen en onderwijzers uit deze steden worden weggejaagd", schreven de twee partijen afgelopen oktober in een motie.