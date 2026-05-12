Fossiele afbouw haven Rotterdam inzet van nieuwe klimaatzaak

ROTTERDAM (ANP) - De haven van Rotterdam moet fossiele activiteiten zo snel mogelijk afbouwen en klimaatneutraal zijn in 2050. Die eisen heeft de juridische non-profitorganisatie Advocates for the Future (AftF) neergelegd bij het Havenbedrijf Rotterdam. Het is de eerste officiële stap in een klimaatzaak rond de grootste haven van Europa.

"De Rotterdamse haven is een van de grootste fossiele energie- en industriehubs van Europa. Via de haven worden enorme hoeveelheden olie, kolen en gas ingevoerd, verwerkt en doorgevoerd", schetsen de eisers het belang. "De uitstoot van broeikasgassen die samenhangt met deze activiteiten is zeer groot."

Volgens AftF heeft het havenbedrijf, dat in handen is van de gemeente Rotterdam en de Nederlandse staat, een "zwaarwegende verantwoordelijkheid" om te verduurzamen, maar maakt het die niet waar.

Indirecte uitstoot

"Zo maakt het havenbedrijf afspraken met klanten over de directe uitstoot in de haven, maar wil het geen afspraken maken over de indirecte uitstoot, terwijl juist daar de grote klimaatopgave ligt", legt de organisatie uit. Het gaat dan bijvoorbeeld om de CO2-uitstoot bij het uiteindelijke gebruik van fossiele brandstoffen die in Rotterdam worden geïmporteerd en geraffineerd.

AftF-directeur Maikel van Wissen zegt dat het havenbedrijf als overheidsbedrijf publieke belangen moet dienen. "Daar hoort bij dat het huidige en toekomstige generaties beschermt tegen gevaarlijke klimaatverandering. Wie vandaag blijft kiezen voor fossiele afhankelijkheid, legt de rekening bij jongeren neer", stelt hij. AftF geeft het havenbedrijf een halfjaar om een goed plan op te stellen. Als dat niet gebeurt, stapt de organisatie naar de rechter.

Eerdere klimaatzaken

Voor hun onderbouwing maken de juristen onder meer gebruik van uitspraken in eerdere klimaatzaken. Zo wijzen ze op de zaken van Urgenda en Greenpeace tegen de overheid, de zaak van Milieudefensie tegen Shell en de adviserende uitspraak van het Internationaal Gerechtshof, dat vorig jaar oordeelde dat landen verplicht zijn het klimaat te beschermen.

Volgens de eisers is hun zaak bijzonder, omdat die zich niet richt op "één fabriek, één pijpleiding of één vergunning, maar op een publieke systeemspeler". Ze vatten het punt dat ze willen maken samen in een vraag: "Mag een overheidsdeelneming blijven sturen op de voortzetting van fossiele activiteiten, terwijl duidelijk is dat die activiteiten bijdragen aan gevaarlijke klimaatverandering en ernstige risico's opleveren voor huidige generaties, jongeren en toekomstige generaties?"