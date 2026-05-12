Harry Styles trekt veel buitenlandse fans, zien boekingssites

AMSTERDAM (ANP) - De concertreeks van Harry Styles in de Johan Cruijff ArenA trekt vanaf zaterdag veel extra buitenlandse bezoekers naar Amsterdam. De tien concerten van de Britse popster zijn de enige op het Europese vasteland, waardoor ook veel mensen uit andere landen hun idool in de Nederlandse hoofdstad willen bewonderen. Boekingssites en vliegtuigmaatschappijen merken tijdens deze periode een hogere vraag.

Hotels en appartementen in Amsterdam zijn in trek in de periode van 16 mei tot en met 5 juni, wanneer Styles zijn concerten in Amsterdam geeft. Booking.com zag de afgelopen maanden een ruime verviervoudiging van de zoekopdrachten voor deze periode vergeleken met een jaar eerder. Vooral Duitsers, Britten, Italianen en Fransen zoeken naar overnachtingen, volgens de boekingssite.

Ook Airbnb ziet een "duidelijke stijging" in de zoekopdrachten rondom de concerten, met name onder Gen Z'ers, geboren tussen 1997 en 2012. Vanuit Nederlanders is er meer vraag naar verblijven met vier slaapkamers, wat volgens het verhuurplatform duidt op vriendentrips.

Taylor Swift

EasyJet signaleerde een tijdelijke stijging in de vraag naar vluchten naar Amsterdam rond het moment dat de tickets eind januari in de verkoop gingen, laat een woordvoerster weten. "Deze piek was enkele dagen zichtbaar op verschillende stadsroutes vanuit diverse landen." KLM zag rond de aankondiging en start van de ticketverkoop voor de concerten ook "tijdelijk wat extra vraag naar reizen naar Amsterdam", die daarna snel weer "normaliseerde".

Volgens ING-econoom Bert Colijn zijn de economische effecten van de komst van Harry Styles naar Nederland, net zoals twee jaar geleden bij de drie concerten van Taylor Swift, zeer gering. "Het effect is heel klein en heel lokaal."

Miljoenen

Econoom Walther Ploos van Amstel van de Hogeschool van Amsterdam schat dat de komst van Styles de regio wel miljoenen oplevert. Hij verwacht dat de helft van de verwachte bezoekers uit het buitenland komt en dat zij gemiddeld 400 euro per persoon uitgeven aan hotels, eten en vervoer.

De concerten zijn vlak voor het begin van de tour niet volledig uitverkocht. Per avond kunnen er ongeveer 70.000 mensen bij het concert aanwezig zijn. Van de ticketopbrengsten gaat het grootste deel naar Styles en zijn entourage.