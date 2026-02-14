VS beginnen volgende week onderhandelingen Iran en Oekraïne

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten beginnen volgende week dinsdag in Genève twee onderhandelingsrondes. De ene met Iran en de andere met Rusland en Oekraïne. Dat hebben anonieme zegslieden aan het persbureau Reuters verteld.

Aan Amerikaanse zijde leiden de gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner, schoonzoon van president Donald Trump, de gesprekken. Oman zal bemiddelen tussen de VS en Iran.

President Trump stuurde eind deze week een tweede oorlogsvloot richting Iran om een snelle deal met dat land te forceren. Vorige maand stuurde hij al het vliegdekschip USS Abraham Lincoln naar de Perzische Golf.

Bij zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky heeft Trump aangedrongen op een deal met Rusland. Als Zelensky nu niet in actie komt, mist hij volgens Trump een "geweldige kans" op vrede.