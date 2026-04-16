Four Freedoms Award voor Zelensky en het Oekraïense volk

MIDDELBURG (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in Middelburg de International Four Freedoms Award in ontvangst genomen van premier Rob Jetten. Hij krijgt de prijs voor zijn niet-aflatende strijd voor vrijheid en onafhankelijkheid. Naast Zelensky wordt de prijs ook uitgereikt aan het Oekraïense volk.

In zijn toespraak noemde Jetten Zelensky hét symbool van de vrijheid van Oekraïne. "Het spreekt daarom boekdelen dat u deze prijs slechts in ontvangst wilde nemen mits dat kon namens het gehele Oekraïense volk", aldus de premier. "Namens de kinderen die nu naar school gaan in schuilkelders; namens de vrouwen die hun gezin boven water houden en tegelijkertijd hun land draaiende; en namens de mannen die hun pak moesten verruilen voor een uniform, en die vechten om hun territorium te verdedigen - meter voor meter."