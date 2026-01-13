Fox: regering-Trump schrapt beschermde status Somaliërs

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse regering schrapt de tijdelijke beschermde status voor Somalische migranten. Dat laat minister van Binnenlandse Veiligheid Kristi Noem weten aan Fox News.

"Tijdelijk betekent tijdelijk", aldus Noem. "De situatie in Somalië is zo verbeterd dat het land niet langer voldoet aan de wettelijke criteria voor de status van Tijdelijke Bescherming."

De minister stelde ook dat het niet in het Amerikaanse belang is om de Somaliërs in de VS te laten blijven. "We zetten Amerikanen op de eerste plaats."

Burgeroorlog

Somalische migranten krijgen tot 17 maart de tijd om het land te verlaten. Het intrekken van de beschermde status zou enkele duizenden personen treffen.

De beschermde status was in de jaren negentig voor het eerst toegekend vanwege de burgeroorlog in Somalië. De rust in het land is nog niet teruggekeerd. Meerdere landen, waaronder Nederland en de VS zelf, waarschuwen burgers niet naar Somalië te gaan. De VS waarschuwen voor onder meer terrorisme, piraterij en ontvoeringsgevaar.