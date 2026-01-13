ECONOMIE
NS heeft week nodig om achterstallig onderhoud in te halen

Samenleving
door anp
dinsdag, 13 januari 2026 om 15:08
UTRECHT (ANP) - NS heeft een week nodig om het achterstallige onderhoud dat vorige week ontstond aan de treinen in te halen. Dit is de rest van deze week voelbaar op sommige trajecten, waar met minder materieel wordt gereden.
Dinsdag rijdt NS op zeven trajecten met minder treinen dan anders, bijvoorbeeld met vier intercity's per uur in plaats van zes. De beperkingen gelden voor de trajecten Schiphol-Utrecht-Nijmegen, Amsterdam-Zuid-Den Haag, Amsterdam-Alkmaar, Zwolle-Assen-Groningen, Den Haag-Gouda Goverwelle, Amersfoort-Barneveld en Almelo-Hardenberg. Ook woensdag verwacht NS op deze trajecten soortgelijke beperkingen. Beperkingen voor de rest van de week zijn nog niet duidelijk.
Het was vorige week door het winterse weer niet of nauwelijks mogelijk om treinen naar de werkplaats te rijden voor onderhoud, legt NS uit. Om het risico op wisselstoringen door de kou te verkleinen, zijn veel wissels vastgezet. Wissels die leiden naar onderhoudslocaties stonden daarom vaak niet de goede kant op.
