ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Fracties D66 en VVD stemmen in met coalitieakkoord

Samenleving
door anp
donderdag, 29 januari 2026 om 00:52
anp290126004 1
DEN HAAG (ANP) - De fracties van D66 en de VVD hebben ingestemd met het coalitieakkoord dat de partijen sluiten met het CDA. Rob Jetten (D66) laat tegen verzamelde pers weten dat er nog "een paar kleine puntjes" zijn, maar de fractie verder kan instemmen. Dilan Yeşilgöz (VVD) toont op X een foto van haar telefoon, met daarop de tekst "fractie is akkoord".
Jetten wilde niet zeggen om wat voor "kleine puntjes" het precies gaat. Donderdagochtend worden die nog doorgesproken door de drie onderhandelende partijen.
De fracties hadden ongeveer vier uur nodig om het document te lezen en te bespreken. Volgens De Telegraaf draagt het akkoord de titel 'Aan de slag'.
De fractie van het CDA heeft nog niet laten weten of zij kan instemmen met het akkoord.
loading

POPULAIR NIEUWS

download (2)

Trump-vriend Robert Fico, premier van Slowakije, is zich rot geschrokken van Trumps geestestoestand

image-2025-10-21T101806.862

De dollar glijdt verder weg. Trump zegt dat hij dat prima vindt. Maar dat kan een dure vergissing zijn

ANP-548792101

Nieuwe peiling: D66 en PVV verliezen, BBB heeft nog maar één zetel over

1f0bb7ecbbe47d5fe24c6db272fb0d8da390ae81

Waar moet de zorg bezuinigen? 1% van de patiënten kost 25% van het budget

generated-image

Van heel veel koffie kunnen je hersenen krimpen

39179b03ea320c5dd6ef40ae8572151461d0356f

Maak je geen illusies: dit gebeurt er echt als je arbeidsongeschikt wordt en in de WIA belandt

Loading