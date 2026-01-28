Fracties D66 en VVD stemmen in met coalitieakkoord

DEN HAAG (ANP) - De fracties van D66 en de VVD hebben ingestemd met het coalitieakkoord dat de partijen sluiten met het CDA. Rob Jetten (D66) laat tegen verzamelde pers weten dat er nog "een paar kleine puntjes" zijn, maar de fractie verder kan instemmen. Dilan Yeşilgöz (VVD) toont op X een foto van haar telefoon, met daarop de tekst "fractie is akkoord".

Jetten wilde niet zeggen om wat voor "kleine puntjes" het precies gaat. Donderdagochtend worden die nog doorgesproken door de drie onderhandelende partijen.

De fracties hadden ongeveer vier uur nodig om het document te lezen en te bespreken. Volgens De Telegraaf draagt het akkoord de titel 'Aan de slag'.

De fractie van het CDA heeft nog niet laten weten of zij kan instemmen met het akkoord.