Bureau: aantal mensen dat nieuws amper volgt in 3 jaar verdubbeld

Samenleving
door anp
donderdag, 29 januari 2026 om 00:51
AMSTERDAM (ANP) - In de afgelopen drie jaar is het aantal Nederlanders dat nieuws niet of nauwelijks volgt verdubbeld. Het ging vorig jaar om zo'n 2,1 miljoen mensen, meldt onderzoeksbureau Newcom op basis van onderzoek onder ruim 8000 mensen.
Van de mensen die weinig ophebben met het nieuws, zijn de meesten wat jonger (gen Z en millennials) die soms ook nog niet hebben gestemd. Ze gebruiken vaak sociale media om nieuws te volgen. Een half miljoen mijdt het nieuws liefst helemaal.
Uit de Nationale Vertrouwensmonitor Media 2025 komt verder naar voren dat bijna de helft van de Nederlanders van 18 jaar en ouder dagelijks naar nieuws kijkt, leest of luistert. Een op de drie mensen geeft zijn of haar vertrouwen in nieuwsmedia een 6 of lager. Vooral bij mensen die alleen gebruikmaken van alternatieve media, zoals blckbx of De Andere Krant, of sociale media is het vertrouwen laag.
"Vertrouwen blijkt heel concreet: mensen belonen nieuwsmerken die als eerlijk en betrouwbaar worden ervaren, en waar weinig twijfel is over de juistheid", zegt Neil van der Veer van Newcom. "Tegelijk zien we een groeiende groep die afhaakt en zich vooral via social media informeert. Juist daarom zijn transparantie over bronnen, werkwijze en correcties belangrijker dan ooit."
