VVD-fractie is 'erg positief' over akkoord, zegt Yeşilgöz

DEN HAAG (ANP) - De VVD-fractie is volgens partijleider Dilan Yeşilgöz "erg positief" over het akkoord dat ze heeft uitonderhandeld met D66 en CDA. Kort na middernacht meldde Yeşilgöz op X dat haar fractie akkoord is gegaan, en even later kwam ze het overleg toelichten op de gang van de partij in de Tweede Kamer.

"Er staan natuurlijk ook zinnen in waarvan fractieleden zich afvragen: wat wordt hier precies mee bedoeld? Is daar rekening mee gehouden? Ik heb ook een aantal technische punten meegekregen." Die wil ze donderdag inbrengen als ze opnieuw met de twee andere partijleiders overlegt.