Parijse politie schiet man met mes neer bij Arc de Triomphe

PARIJS (ANP) - De Franse politie heeft een man neergeschoten die een agent probeerde neer te steken tijdens een ceremonie bij de Arc de Triomphe in het centrum van Parijs. De man raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht, meldt de zender France24.

Volgens een politiefunctionaris in Parijs had de aanvaller het gemunt op een agent die de ceremonie bewaakte voor het opnieuw aansteken van de eeuwige vlam ter ere van de onbekende soldaat bij het monument uit de napoleontische tijd. Een andere agent schoot de aanvaller neer, aldus de functionaris.

Het Franse openbaar ministerie voor terrorismebestrijding heeft laten weten de zaak te onderzoeken.

De Arc de Triomphe is een van de beroemdste bezienswaardigheden van Parijs en staat aan het einde van de drukke Champs-Élysées.