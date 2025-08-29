Frankrijk en Duitsland willen praten over nucleaire afschrikking

Frankrijk, de enige kernmacht van de Europese Unie, en Duitsland zeggen open te staan voor "strategische dialoog" over nucleaire afschrikking in het licht van gedeelde veiligheidsuitdagingen. Nucleaire afschrikking vormt volgens hen een "hoeksteen" van de NAVO-veiligheid.

Het doel is de ontwikkeling van een "gemeenschappelijke strategische cultuur en het verder koppelen van onze veiligheids- en defensiedoelstellingen en -strategieën", zei de Franse president Emmanuel Macron tijdens een bezoek van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz.

De leiders hebben ook besloten Oekraïne extra luchtafweer te leveren na de Russische luchtaanvallen van de afgelopen dagen. Ze stellen dat Rusland "ondanks intensieve internationale diplomatieke inspanningen geen enkele intentie toont om een einde te maken aan zijn agressieoorlog tegen Oekraïne". Kyiv werd donderdag getroffen door de grootste luchtaanval op de stad in maanden. Er vielen zeker 23 doden en ongeveer vijftig gewonden.