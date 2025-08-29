ECONOMIE
Curator Claire's Nederland rekent niet meer op doorstart

Economie
door anp
vrijdag, 29 augustus 2025 om 16:56
anp290825181 1
AMSTERDAM (ANP) - De curator van de failliete Nederlandse tak van de Amerikaanse sieradenketen Claire's denkt dat een doorstart in ons land niet gaat lukken. Eerder deze week meldde hij dat er geen gegadigden waren die zich bij hem hadden gemeld. In de negen Nederlandse winkels wordt vanaf zaterdag een opheffingsuitverkoop gehouden.
"Ik houd geen rekening meer met een doorstart", meldt curator Frans Crul vrijdag. De uitverkoop duurt volgens hem in elk geval tot en met zondag 14 september. Klanten kunnen 30 procent korting krijgen op alle producten bovenop andere acties, aldus de curator.
Claire's heeft ruim 2300 winkels in zeventien landen. Het bedrijf werd in 1974 opgericht en richt zich vooral op meisjes tussen 3 en 18 jaar. Naast sieraden verkoopt Claire's ook bijvoorbeeld cosmetica en accessoires. In de winkels kunnen mensen daarnaast oorpiercings laten zetten.
Vorige week zei Crul dat in Nederland nog ongeveer 45 mensen voor het bedrijf werken.
