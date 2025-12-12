ECONOMIE
Schaatser De Boo verliest onderling duel op 500 meter van Stolz

Sport
door anp
vrijdag, 12 december 2025 om 20:25
anp121225188 1
HAMAR (ANP) - Schaatser Jenning de Boo heeft opnieuw zijn meerdere moeten erkennen in Jordan Stolz. De Amerikaan versloeg de Nederlander in een rechtstreeks duel op de 500 meter bij de wereldbekerwedstrijden in het Noorse Hamar. Stolz won in een baanrecord van 33,97. De Boo gaf flink toe en noteerde 34,21. Hij eindigde wel als tweede. De Pool Damian Zurek klokte met 34,42 de derde tijd. Sebas Diniz zette met 34,61 de zevende tijd neer.
Het was voor Stolz zijn vierde zege op de 500 meter in dit wereldbekerseizoen. De Boo won één keer. Hij lag in Hamar na 100 meter al achter en kon ook in de rest van de ronde niet tippen aan de snelheid van de Amerikaan.
Joep Wennemars ging met een blessure toch van start, maar hij stopte al snel om de kwetsuur niet te verergeren. Het was Wennemars om de punten te doen. Vermoedelijk kreeg hij door te starten net genoeg wereldbekerpunten om het derde olympische startbewijs voor de Nederlandse equipe op de 500 meter veilig te stellen.
