Frankrijk gaat regels voor afschieten van wolven versoepelen

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse regering heeft aangekondigd de regels voor het afschieten van wolven te versoepelen. Nu mogen boeren wolven alleen afschieten als die vee in beschermde omheiningen aanvallen, maar na een beleidswijziging mag dat ook buiten die omheiningen.

Wolven waren ooit in Frankrijk uitgeroeid, maar keerden via Italië terug. Ze kregen in 1979 met het Verdrag van Bern een beschermde status. De bescherming van wolven wordt in diverse EU-landen afgezwakt, nadat Brussel vorig jaar instemde met het verlagen van de status van wolven van "strikt beschermd" naar "beschermd".

"Beschermd of niet, boeren krijgen het recht om te schieten ter bescherming van hun vee", zei de Franse landbouwminister Annie Genevard. Wolven doodden vorig jaar 12.000 boerderijdieren, aldus voorlopige cijfers. Het is de bedoeling dat de wijziging ergens in de komende weken officieel wordt.