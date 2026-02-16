ECONOMIE
Freestyleskiester Gu moet genoegen nemen met zilver op big air

Sport
door anp
maandag, 16 februari 2026 om 23:01
anp160226168 1
LIVIGNO (ANP/AFP) - De Chinese freestyleskiester Eileen Gu heeft bij de Olympische Spelen genoegen moeten nemen met de zilveren medaille op het onderdeel big air. Megan Oldham veroverde goud namens Canada, de Italiaanse Flora Tabanelli pakte brons. De finale in Livigno werd met meer dan een uur uitgesteld vanwege zware sneeuwval.
Tweevoudig olympisch kampioene Gu (22) verweet de internationale skifederatie FIS afgelopen weekend geen rekening te houden met haar unieke programma op de Spelen. Als enige olympiër doet de 22-jarige Gu mee aan de drie onderdelen: big air, halfpipe en slopestyle. De finale van de big air viel samen met een voor haar belangrijke training van de halfpipe. De FIS weigerde het schema voor haar aan te passen.
Gu veroverde eerder in Italië olympisch zilver op de slopestyle. Ze won in Beijing 2022 goud op de big air, goud in de halfpipe en zilver op de slopestyle. Megan Oldham legde in Italië beslag op brons op het onderdeel slopestyle.
