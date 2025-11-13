Frankrijk herdenkt aanslagen van tien jaar geleden

PARIJS (ANP/AFP/BELGA) - Frankrijk staat donderdag stil bij de aanslagen in en bij Parijs op 13 november 2015. De herdenking begon om 11.30 uur met een ceremonie voor Manuel Dias, het eerste slachtoffer van de aanslagen, bij het Stade de France.

Op de verschillende plekken waar de aanslagen plaatsvonden, worden de slachtoffers donderdag herdacht. De herdenking bij concertzaal de Bataclan, waar de meeste slachtoffers vielen, begint om 14.30 uur. Om 18.00 uur wordt een herdenkingstuin geopend. Daar zijn onder anderen president Emmanuel Macron en burgemeester Anne Hidalgo bij aanwezig.

Bij de aanslagen, die werden opgeëist door Islamitische Staat (IS), vielen 130 doden. Twee overlevenden pleegden later zelfmoord. De enige dader die de aanslagen overleefde, Salah Abdeslam, is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.