Frankrijk komt met nieuw voorstel voor maatregelen sociale media

PARIJS (ANP/AFP) - Frankrijk doet een nieuwe poging om sociale media voor minderjarigen te verbieden. President Emmanuel Macron maakte bekend dat de Europese Commissie daar maandag over wordt geïnformeerd.

Macron heeft van het verbieden van sociale media voor jongeren onder de 15 jaar een speerpunt gemaakt. Hij wil dat het wordt geregeld terwijl hij nog president is. Een eerdere poging sneuvelde nadat de Franse Grondwettelijke Raad vorige maand een voorstel had verworpen.

De president meldde op X dat de regering "na grondig technisch voorwerk" klaar is om het dagelijks bestuur van de EU te informeren over aangepaste plannen. Dat is een belangrijke tussenstap die ervoor moet zorgen dat wetgeving ook aan EU-regels voldoet.

Steeds meer landen komen met maatregelen om jongeren te weren van sociale media. Dat heeft te maken met zorgen over het welzijn van jonge gebruikers.