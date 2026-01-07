Frankrijk maakt plan voor Amerikaans dreigement rond Groenland

PARIJS (ANP/RTR) - Frankrijk bespreekt met bondgenoten wat er moet gebeuren als de Verenigde Staten inderdaad Groenland overnemen, zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Noël Barrot. Hij spreekt er naar eigen zeggen later woensdag over met zijn ambtgenoten uit Duitsland en Polen.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat Groenland niet bij Denemarken moet horen, maar bij de Verenigde Staten. Het Witte Huis zei dat geprobeerd wordt om het land te kopen en militair ingrijpen wordt ook niet uitgesloten. Groenland is dunbevolkt, maar strategisch belangrijk.

Dinsdag gaven Europese leiders al een gezamenlijke verklaring uit met de Deense regering. Daarin staat dat het aan de Groenlanders en aan de regering in Denemarken is om te beslissen wat met het gebied gebeurt. De gezamenlijke verklaring kwam van de Deense premier Mette Frederiksen, samen met de leiders van onder meer Frankrijk, Duitsland en het VK. Nederland sprak steun uit.