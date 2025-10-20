ECONOMIE
Frankrijk neemt veiligheidsmaatregelen bij musea na Louvre-roof

Samenleving
door anp
maandag, 20 oktober 2025 om 13:44
anp201025131 1
PARIJS (ANP/AFP) - Frankrijk neemt veiligheidsmaatregelen rond musea en culturele instellingen, heeft minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez aangekondigd. Hij besloot daartoe na overleg met de politiediensten en cultuurminister Rachida Dati over de veiligheid van de instellingen na de inbraak in het Louvre van zondag.
In Frankrijk is veel ophef ontstaan na de juwelenroof. Politici vragen zich af hoe het mogelijk is dat dieven op klaarlichte dag inbreken bij het beroemdste museum van het land en vervolgens ook nog kunnen ontkomen.
Minister van Justitie Gérald Darmanin erkende eerder dat het Franse veiligheidsbeleid heeft gefaald en dat daarmee het imago van Frankrijk schade heeft opgelopen.
