Onderhandelaars praten verder over vredesplan Gaza

CAÏRO (ANP/AFP) - De Amerikaanse speciaal gezant Steve Witkoff en Jared Kushner, de schoonzoon van president Donald Trump, zijn maandag in Israël aangekomen om verder te praten over vrede in Gaza. Ook de Amerikaanse vicepresident JD Vance moet dinsdag bij die gesprekken aansluiten. Tegelijkertijd praten vertegenwoordigers van Egypte, Qatar en Hamas verder in Caïro.

De onderhandelingen gaan verder na een onrustig weekend in Gaza. Volgens Israël kwamen twee Israëlische militairen om bij een aanval van Hamas, iets wat de Palestijnse groepering ontkent. Israël voerde vervolgens opnieuw luchtaanvallen uit op Gaza, waarbij zondag ten minste 45 Palestijnen om het leven zouden zijn gekomen.

Trump zei tegen verslaggevers dat het staakt-het-vuren desondanks nog van kracht is. Zondagavond zei ook Israël het staakt-het-vuren weer in acht te nemen. Daarbij zou ook de humanitaire hulp, die eerder was stilgelegd, weer op gang moeten komen.