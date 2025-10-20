ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zesde aanhouding in onderzoek naar overleden broer zangeres S10

Samenleving
door anp
maandag, 20 oktober 2025 om 13:45
anp201025132 1
AMSTERDAM (ANP) - De politie heeft zondag een 24-jarige man uit Zwaag aangehouden in het onderzoek naar het overlijden van de 24-jarige tweelingbroer van zangeres S10. Het is de zesde aanhouding in de zaak. In totaal zitten nu drie mensen vast.
Op woensdag 16 april werd Emiel den Hollander zwaargewond gevonden op het dak van een garage onderaan een flat aan de Osdorper Ban in Amsterdam. Hij overleed op 19 juni aan zijn verwondingen.
Volgens het OM werd Den Hollander vastgehouden in de flat en zag hij geen andere uitweg dan van het balkon op de vierde verdieping te springen.
De aangehouden man wordt verdacht van doodslag, dan wel vrijheidsberoving met de dood tot gevolg.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-539501276

Trump: Zelensky moet Poetin zijn zin geven, 'anders vernietigt Poetin Oekraine".

ANP-538702041

Pieter:Dit is waar de 'Omtzigt-kiezer' naartoe gaat

ANP-483555683

Als je altijd gehaast bent, loop je meer kans op dementie

anp201025089 1

Van Hijum: de WIA wordt het nieuwe toeslagenschandaal

anp191025125 1

Man (32) aangehouden voor bedreiging Frans Timmermans op terras

ANP-302603913

Pas op met finasteride tegen kaalheid: gebruikers worstelen met depressie en andere psychische klachten

Loading