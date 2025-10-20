Zesde aanhouding in onderzoek naar overleden broer zangeres S10

AMSTERDAM (ANP) - De politie heeft zondag een 24-jarige man uit Zwaag aangehouden in het onderzoek naar het overlijden van de 24-jarige tweelingbroer van zangeres S10. Het is de zesde aanhouding in de zaak. In totaal zitten nu drie mensen vast.

Op woensdag 16 april werd Emiel den Hollander zwaargewond gevonden op het dak van een garage onderaan een flat aan de Osdorper Ban in Amsterdam. Hij overleed op 19 juni aan zijn verwondingen.

Volgens het OM werd Den Hollander vastgehouden in de flat en zag hij geen andere uitweg dan van het balkon op de vierde verdieping te springen.

De aangehouden man wordt verdacht van doodslag, dan wel vrijheidsberoving met de dood tot gevolg.