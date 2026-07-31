Frankrijk scherpt controle grens met Spanje aan

PARIJS (ANP/AFP) - Frankrijk gaat de grens met Spanje strenger controleren naar aanleiding van de plotselinge instroom van tienduizenden migranten in het Spaanse territorium Ceuta in Noord-Afrika. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez heeft dat aangekondigd. Hij gaat vrijdag over Ceuta in gesprek met zijn Spaanse collega Fernando Grande-Marlaska. Nuñez sprak over speciale grensbewakingseenheden die nu intensiever worden ingezet.

Donderdagmiddag en -avond en in de daaropvolgende nacht zijn tienduizenden migranten over het strand en door de zee de Spaanse exclave Ceuta binnengedrongen. Spaanse autoriteiten spreken van naar schatting circa 49.000 'indringers'.

De Spaanse politie legt de schuld bij het plotseling wegvallen van grensbewaking aan de Marokkaanse kant. Die zou donderdag laat op de dag weer een beetje op gang gekomen zijn. De Marokkaanse regering zou hebben toegezegd deze migranten in goed overleg weer terug te nemen.