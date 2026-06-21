Frankrijk stelt recordaantal regio's onder code rood om hitte

PARIJS (ANP/AFP) - De helft van Frankrijk krijgt maandag te maken met code rood vanwege de hitte, meldt weerinstituut Météo-France. De temperaturen zullen naar verwachting verder oplopen tijdens deze hevige hittegolf.

De hoogste waarschuwing geldt zondag al voor 35 van de 96 departementen; maandag wordt dat 49 - een record, aldus de weerdienst. Voor nog eens 40 departementen geldt dan code oranje. Volgens schattingen van persbureau AFP krijgt maandag meer dan 90 procent van de Franse bevolking, ruim 63 miljoen mensen, met de hitte te maken.

Météo-France waarschuwde dat de temperatuur zondag op sommige plaatsen kan oplopen tot 41 graden Celsius. Frankrijk is volgens de weerdienst het epicentrum van een hittegolf die ook Zuid-Engeland, Spanje en Portugal treft.

Ondanks de hitte ging het jaarlijkse Fête de la Musique gewoon door. Bij dit evenement gaan overal in Frankrijk muzikanten de straat op en vieren de Fransen tot diep in de nacht de komst van de zomer.