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Laros viert rentree met sterke zege op 800 meter bij FBK Games

Sport
door anp
zondag, 21 juni 2026 om 17:21
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HENGELO (ANP) - Niels Laros heeft bij de FBK Games in Hengelo een opzienbarende rentree gemaakt op de atletiekbaan. De 21-jarige atleet uit Oosterhout won na acht maanden blessureleed zijn eerste wedstrijd, de 800 meter. Hij liep ook nog eens de derde Nederlandse tijd ooit met 1.43,83. Alleen Bram Som (Nederlands recordhouder met 1.43,45) en Rob Druppers (1.43,56) waren sneller.
Laros wachtte af tot de laatste 200 meter om een versnelling in te zetten die geen van zijn concurrenten kon beantwoorden. Landgenoot Samuel Chapple, de Europees kampioen indoor op de 800 meter, finishte als tweede in 1.44,63, zijn beste tijd van dit seizoen.
Laros eindigde vorige zomer op de WK atletiek in Tokio als vijfde in de finale van de 1500 meter. De teleurstelling was groot, want de tweevoudig Europees kampioen onder 23 achtte zichzelf kansrijk voor een medaille en dacht tijdens de race zelfs dat hij kon winnen. Hij wilde revanche op de 5000 meter, maar in de series ging het mis en stapte hij uit met een achillespeesblessure.
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