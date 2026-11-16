Frankrijk: topvrouw Wildberries komt op EU-sanctielijst Rusland

BRUSSEL (ANP) - De EU-ministers van Buitenlandse Zaken nemen maandag in Brussel een besluit over de toevoeging van zo'n 144 Russen en/of Russische bedrijven aan de EU-sanctielijst. Een van hen is Tatyana Kim, topvrouw van de Russische webshop Wildberries, zei de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Noël Barrot bij aankomst in Brussel.

Oekraïne heeft de afgelopen maanden meerdere aanvallen uitgevoerd op faciliteiten van Wildberries, waaronder distributiecentra. Volgens Oekraïne helpt het bedrijf de Russische krijgsmacht. Het Kremlin ontkent dat.

Ook de olieterminal in Sint-Petersburg wordt volgens Barrot op de EU-sanctielijst geplaatst.