Beijing: besprekingen met VS en Rusland gaan over wereldvrede

BEIJING (ANP/AFP) - China, Rusland en de Verenigde Staten zullen het aankomende week tijdens hun trilaterale ontmoeting in Shenzhen hebben over "wereldvrede", aldus Beijing. De ontmoeting vindt plaats in de marge van de APEC-top (Asia-Pacific Economic Cooperation).

Naast wereldvrede en het bevorderen van betrekkingen tussen grootmachten, zou het stoppen van het verder ontwikkelen van kernwapens ook aan bod komen, zeiden Chinese en Amerikaanse topdiplomaten eerder. De VS hekelt het snelgroeiende Chinese kernwapenarsenaal en wil dat het land deelneemt aan een overeenkomst over kernwapenbeheersing. China weigerde eerder deel te nemen aan dergelijke onderhandelingen.

Ook zei de Amerikaanse president Donald Trump eerder dat de drie landen tijdens de ontmoeting waarschijnlijk de oorlog in Iran zullen bespreken. Waar Trump eerst verklaarde nog enkele doelen te willen aanvallen, zei China dat het voorkomen van de hervatting van aanvallen een prioriteit is.

De verwachting is dat de oorlog in Oekraïne niet besproken zal worden tijdens de ontmoeting. The Wall Street Journal meldde eerder dat Poetin tijdens de gesprekken een vredesakkoord dat gunstig is voor Moskou tot stand wil brengen. Maar het is onwaarschijnlijk dat de VS of China het onderwerp willen bespreken.