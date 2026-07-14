Frankrijk viert nationale feestdag met ongekend grote parade

PARIJS (ANP/AFP) - Frankrijk heeft op de nationale feestdag 14 juli ('quatorze juillet') traditioneel een grote militaire parade gehouden in Parijs. In de hitte marcheerde een recordaantal militairen door de hoofdstad, terwijl buitenlandse leiders en tienduizenden andere toeschouwers toekeken.

Met de parade van de Arc de Triomphe naar de Place de la Concorde wordt stilgestaan bij de bestorming van de Bastille tijdens de Franse Revolutie. Onder de genodigden waren de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, de Nederlandse premier Rob Jetten, de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Britse premier Keir Starmer.

Frankrijk koos dit jaar voor groots machtsvertoon. Er deden zo'n 6700 militairen, 98 vliegtuigen, 31 helikopters en 315 voertuigen mee. Zo moest nog eens de nadruk worden gelegd op de Franse herbewapening en het "strategische ontwaken" van Europa, zei een medewerker van president Emmanuel Macron. Er deden ook militairen mee uit andere landen, waaronder Nederland en Oekraïne.