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Nijlgans en wasbeer afschieten mag zonder opdracht provincie

Samenleving
door anp
dinsdag, 14 juli 2026 om 12:57
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DEN HAAG (ANP) - Sommige dieren die niet in Nederland horen, mogen worden afgeschoten zonder opdracht van de provincie. Minister Jaimi van Essen (Natuur, D66) heeft daarvoor nieuwe regels gepubliceerd die hij op 1 januari wil laten ingaan. Op een lijst met 23 zogeheten invasieve exoten staan bijvoorbeeld de nijlgans, de wasbeer en de grijze eekhoorn.
De invasieve exoten komen van buiten Europa, zoals de grijze eekhoorn die oorspronkelijk uit Amerika komt. Ze verdringen andere soorten en zijn daarmee schadelijk voor de biodiversiteit. De inheemse rode eekhoorn heeft bijvoorbeeld veel last van de komst van de grijze eekhoorn. Nijlganzen kunnen weilanden kapotgrazen en het land vervuilen met hun poep.
Het gaat vooral om het wegnemen van administratieve rompslomp, licht een woordvoerder van de minister toe. "Het betekent niet dat er meer dieren mogen worden geschoten." Jagers moeten nog steeds aangeven hoeveel dieren ze schieten. Provincies kunnen nog steeds een opdracht geven aan natuurbeheerders om gericht op een soort te jagen.
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