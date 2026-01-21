Techbedrijf Palantir: AI maakt arbeidsmigratie onnodig

Kunstmatige intelligentie zal "grootschalige immigratie" om de economie en arbeidsmarkten van westerse landen te ondersteunen overbodig maken. Dat heeft topman Alex Karp van het Amerikaanse technologiebedrijf Palantir gezegd op het World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos. "Er zullen meer dan genoeg banen zijn voor de burgers van uw land, vooral voor mensen met een beroepsopleiding."

Palantir ontwikkelt software voor het analyseren en koppelen van grote hoeveelheden data. Die technologie wordt niet alleen gebruikt door bedrijven, maar ook door militaire en veiligheidsdiensten, waaronder de Amerikaanse immigratiedienst ICE.

Daarnaast ontwikkelt het bedrijf software om bedrijfsprocessen te analyseren en te herstructureren. Palantir verwacht dat AI-software steeds vaker taken zal overnemen, vooral die van kantoormedewerkers. Sommige bedrijven, zoals Amazon, hebben met het oog hierop al veel werknemers ontslagen.