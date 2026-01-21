ECONOMIE
Deze twee alledaagse etenswaren vergroten je kans op kanker, waarschuwen oncologen

gezondheid
door Gerard Driehuis
woensdag, 21 januari 2026 om 6:19
Oncologen waarschuwen dat twee soorten voedingsmiddelen onze kans op kanker al op jonge leeftijd vergroten: ultrabewerkte producten en rood én bewerkt vlees. Vooral wie er dagelijks en in grote hoeveelheden van eet, loopt extra risico.[
Uit internationale analyses blijkt dat vroege kankers (voor het 50e jaar) in dertig jaar tijd bijna 80 procent zijn toegenomen, waarbij artsen nadrukkelijk wijzen op het westerse dieet vol junkfood en frisdrank. Een recente studie onder bijna 30.000 jonge vrouwen liet zien dat een hoge inname van ultrabewerkt voedsel samenhangt met meer voorstadia van darmkanker, zoals adenomen. De kern van het probleem: veel suiker, verzadigd vet, zout en vrijwel geen vezels of beschermende voedingsstoffen.
Het tweede rode alarmlicht is rood en vooral bewerkt vlees: ham, spek, worst en andere vleeswaren die vrijwel dagelijks op veel broodjes en borrelplanken liggen. De kankeronderzoeksorganisatie IARC concludeerde dat elke 50 gram bewerkt vlees per dag het risico op darmkanker met circa 18 procent verhoogt; in sommige analyses loopt dat verschil bij dagelijkse eters zelfs op richting 40 procent vergeleken met mensen die hooguit één keer per week vleeswaren eten. Zoals een expert van de Wereldgezondheidsorganisatie het samenvat: “Processed meat is carcinogenic to humans”, al blijft het absolute risico per individu beperkt, terwijl de impact op bevolkingsniveau groot is.
Daarmee is de boodschap van oncologen minder radicaal dan ze klinkt: niet één zondig moment, maar het gewone, dagelijkse patroon is gevaarlijk. Wie ultrabewerkt voedsel en bewerkt vlees zo veel mogelijk uit het standaardmenu schrapt, en ze vervangt door volkorenproducten, peulvruchten, groente en vis, verkleint aantoonbaar zijn kans op een reeks kankers. Overgewicht – vaak het eindpunt van jaren junkfood – is inmiddels erkend als directe risicofactor voor minstens 13 verschillende kankersoorten.

