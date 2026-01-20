Trumpslump: Wall Street hard omlaag na tariefdreiging Trump om Groenland

De aandelenbeurzen in New York gingen dinsdag hard omlaag. Ook Amerikaanse beleggers reageerden geschokt op de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Europa. De Europese markten lieten maandag al flinke verliezen zien na het dreigement van de Amerikaanse president Donald Trump om een aantal Europese landen, waaronder Nederland, te straffen met een extra importheffing vanwege hun steun aan Groenland. Wall Street was op die dag gesloten vanwege Martin Luther King Day.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 1,5 procent in het rood op 48.635 punten. De brede S&P 500-index zakte 1,4 procent tot 6844 punten en techbeurs Nasdaq raakte 1,6 procent kwijt tot 23.132 punten. De Europese beurzen gingen dinsdag ook verder omlaag.

"Beleggers hopen op een soort de-escalatieakkoord over Groenland dat het risico wegneemt van het uiteenvallen of een breuk in de NAVO-alliantie. Als de crisis verergert, zal dat waarschijnlijk geen goed nieuws betekenen voor de wereldwijde aandelenmarkten", waarschuwde beleggingsdirecteur Russ Mould van investeringsplatform AJ Bell.

Prijzen edelmetalen bereikt record

Beleggers letten dan ook scherp op het World Economic Forum in het Zwitserse Davos. Daar staat de kwestie Groenland hoog op de agenda. Trump zei na een telefoongesprek met NAVO-topman Mark Rutte te hebben ingestemd met een bijeenkomst van verschillende partijen in Davos om te praten over Groenland. Trump wil Groenland, dat onderdeel van Denemarken is, inlijven voor de eigen veiligheid van de Verenigde Staten.

Aandelen Endeavour Silver stegen tot ruim 3 procent. De prijzen van edelmetalen, die in onzekere tijden als veilige beleggingen worden gezien, bereikten nieuwe recordniveaus door de geopolitieke spanningen.

Netfix overname HBO Max

Aandelen in de IT-hardwaresector stonden onder druk na een negatief rapport van Morgan Stanley. De zakenbank waarschuwde dat bedrijven hun uitgaven aan pc's, servers en opslag drastisch zullen verlagen als gevolg van prijsstijgingen. Logitech en NetApp werden door Morgan Stanley op de verkooplijst gezet en zakten 4 en 5,6 procent.

Netflix steeg 1,9 procent. De streamingdienst komt na de slotbel met resultaten. Het bedrijf werkt aan een overname van de filmstudio's en streamingdienst HBO Max van entertainment- en mediaconcern Warner Bros. Discovery ter waarde van bijna 83 miljard dollar.