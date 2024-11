Frankrijk zegt nog niet of het Netanyahu zou aanhouden

PARIJS (ANP/RTR) - Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken wil nog niet zeggen of de Israëlische premier Benjamin Netanyahu wordt opgepakt als hij voet zet op Franse bodem. "Dit punt is juridisch complex, dus daar kan ik vandaag geen reactie op geven", zei woordvoerder Christophe Lemoine tijdens een persconferentie.

Het Internationaal Strafhof in Den Haag heeft deze donderdag een aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen Netanyahu. Dat betekent dat landen die zijn aangesloten bij het hof, waaronder Frankrijk, hem in principe moeten arresteren. Frankrijk zal zich houden aan de statuten van het hof, zei Lemoine, maar wat dat concreet inhoudt, liet hij in het midden.

Het ICC vaardigde ook aanhoudingsbevelen uit voor de Israëlische oud-minister van Defensie Yoav Gallant en de Hamasleider Mohammed Deif. Van die laatste is onduidelijk of hij nog in leven is. Israël zegt hem gedood te hebben.